Kral Kaybederse 14.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle

Kenan ve Handan arasında yaşanan beklenmedik gelişme, ikilinin ilişkisini yeni bir dönüm noktasına taşır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kral Kaybederse 14.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle
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 Özlem ise yaşadığı hayal kırıklığıyla kendi duygusal karmaşasına kapılır ve hayatının en önemli kararlarından birini vermek zorunda kalır. Diğer yandan, Kenan tarafından kendisine emanet edilen önemli bir görevi yerine getirmeye çalışan Fadi’nin peşini aksilikler bırakmaz ve bunun telaşını yaşar. Kaşif’in iyileşeceğine büyük bir umutla inanan Güllü’nün, kocasıyla ilişkisi ise günden güne daha sıcak bir hâl almaya başlar.

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