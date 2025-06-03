Kral Kaybederse 16.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle

Yürek burkan sitemleriyle dikkat çeken Özlem, adeta acınası bir haldedir. Ancak son gördüklerinin ardından, sevdiklerinin de desteğiyle hayata tutunmak için bir hamle daha yapar.

Handan ise yaşananların ardından duyduğu rahatsızlığı Kenan ile paylaşır. Artık aynı şeyleri tekrar yaşamak istemeyen Handan’dan beklenmedik hamleler gelir. Kenan’ı ise gizemli bir kişiyle kurduğu bağlantının ardından, geçmişe dayanan büyük bir yüzleşme beklemektedir.

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