Kral Kaybederse 8.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle

Özlem’in şüpheleri derinleşiyor

Kenan’ın cüzdanında bulduğu bir kartvizit sonrası gizli bir araştırma başlatan Özlem, Kenan ile Handan arasındaki yakınlıktan şüpheleniyor. Huzursuzluğunu Kenan’a da yansıtan Özlem, bu üçlü ilişkiyi daha da karmaşık hale getiriyor. İzleyiciler, Özlem’in gerçeğe ne kadar yaklaşacağını merakla bekliyor.