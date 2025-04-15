Kral Kaybederse 9.bölüm canlı ve reklamsız izle: Kral Kaybederse son bölüm izle
Kral Kaybederse, güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bir hikâye. 15 Nisan salı yani bu akşam 9.bölümüyle ekranlara gelecek...
Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Güçlü duygular ve beklenmedik dönemeçlerle dolu Kral Kaybederse, izleyicilerini 'kralın' gerçekten neden kaybettiğini sorgulamaya davet ediyor.
Aşkın ihanete, gücün zayıflığa ve kazananın kaybedene dönüştüğü bu serüven, izleyiciyi sonuna kadar ekrana kilitleyecek. Çünkü kralın ne kaybedeceğini bilmek, hikâyenin sadece başlangıcı…
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.
8.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Kenan ve Handan, Özlem’den sakladıkları gizli ilişkilerinin heyecanını yaşarken; gizemli kişiden gelen not ve telefon çağrıları, ikilinin mutluluğuna gölge düşürür.
Bu olay, Handan’ı bir hayli telaşlandırırken Kenan, gerginliğini pek fazla belli etmeden, özgüvenli tavırlarla şüphelendiği kişinin peşine düşer.
Diğer yandan Özlem ise, Neslihan, Gül ve eşlerinin huzurunu kaçırmakta kararlıdır. Her geçen saatin ardından gerginliği daha da artan Handan, Kenan’ı acele etmesi konusunda uyarır.
Arkadaşı Gülay’ın da artık kulüpte çalışmaya başlayacağını öğrenen Fadi ise çok sevinir. Ancak bu durum, Banu’nun Fadi’ye karşı daha sert bir tutum sergilemesine sebep olur.
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