Kraliçe konusu nedir? Kraliçe oyuncuları kimler?

Deniz, tutkuyla sevdiği eşi Ateş ve kızı Rüya ile yaşadığı "mükemmel" hayatını ve kocasına duyduğu "büyük aşk"ı kaybederken, çocukluk evinde başka sorunlarla karşı karşıya kalır. Bu arada Ateş, “Deplasmanda tecavüz skandalı!” olayıyla sarsılan bir takımın efsanevi kaptanı olarak, hem masumiyetini hem de Deniz'in aşkını geri kazanmak için mücadele eder.

Kızları Rüya ve çok sevdiği kadın Deniz ile kurduğu hayattan vazgeçmeyecek olan Ateş, her şeyi yapmaya hazırdır.