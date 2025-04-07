Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51.bçlüm canlı ve reklamsız izle

Birinci sezon sonunda Emir Selahaddin, kimliği belirsiz kişilerce kuyuya atılmış, onun kayıplara karışması yüzünden Sultan Nureddin Zengi, Kudüs Kuşatması’nı kaldırmak zorunda kalmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 51.bçlüm canlı ve reklamsız izle
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 Yeni sezon itibariyle Selahaddin, kuyudan İbelinli küskün şövalye Balian tarafından çıkarılır. İkili birbirlerini tanıyıp güvendikleri bir yola çıkarlar. Fakat yolda köle taciri tarafından kaçırılıp Mısır’a meydan dövüşlerine götürülürler. Diğer yandan Mısır, Kudüs’ün yeni kralı Amalrik ile Nureddin Zengi arasında gerginlik sebebidir. Darbeyle yönetime el koyan Vezir Dırgam Haçlıları desteğe çağırmış, bunu öğrenen Nureddin, Emir Şirkuh’un başında olduğu ordusunu Kahire’ye göndermiştir. Amaçları devrik vezir Şaver’i tahtına geri oturtmaktır. Tertip kurulur.

Selahaddin’in dövüş meydanında başlattığı köle isyanı, Nil Nehri’ni aşıp şehre giren Şirkuh kuvvetleri ile birleşir. Vezir Dırgam devrilir. Yerine Vezir Şaver getirilir. Fakat Şaver kısa sürede Zengilerin Mısır’daki varlığından rahatsız olur. Kurduğu gizli planı işleterek Zengi ordusunu Kahire’den çıkarır.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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