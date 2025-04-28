Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 54.bölüm canlı ve reklamsız izle

Birinci sezon sonunda, Emir Selahaddin kimliği belirsiz kişilerce kuyuya atılmış ve kaybolmuştu. Bu durum, Sultan Nureddin Zengi'yi Kudüs Kuşatması'nı kaldırmak zorunda bırakmıştı. Yeni sezona Selahaddin, kuyudan İbelinli küskün şövalye Balian tarafından çıkarılmakla başlar. İkili, birbirlerine güvenerek bir yola çıkarlar. Ancak yolculukları sırasında, köle tacirleri tarafından kaçırılırlar ve Mısır'a götürülerek oradaki meydan dövüşlerine katılırlar. Mısır, Kudüs’ün yeni kralı Amalrik ile Nureddin Zengi arasındaki gerginlik nedeniyle önemli bir gerilim alanıdır.

Darbeyle yönetime el koyan Vezir Dırgam, Haçlıları desteklemeye çağırır. Bu durumu öğrenen Nureddin Zengi, Emir Şirkuh komutasındaki ordusunu Kahire'ye gönderir. Zengilerin amacı, devrik vezir Şaver’i tahtına geri oturtmaktır. Selahaddin, dövüş meydanında başlattığı köle isyanı sayesinde, Nil Nehri’ni aşan Şirkuh kuvvetleriyle birleşir ve Dırgam'ı devre dışı bırakır. Şaver, kısa süre sonra Zengilerin Mısır’daki varlığından rahatsız olur ve gizli bir planla Zengi ordusunu Kahire’den çıkarır.

Haçlılar ve Zengiler, Mısır için yeniden çekişmeye başlar. Ancak galip gelen Zengiler olur. Vezir Şaver, ihanetinin bedelini canıyla öder ve Emir Şirkuh tahta oturur. Fakat onun ani ölümü, bütün dengeleri altüst eder. Selahaddin Eyyubi, Fatimi Halifesi'nin onayıyla Mısır’ın yeni veziri olur ve bu görevde Nureddin Zengi'nin emri altında çalışır. Ancak Halep'teki fitneler, baba-oğul arasındaki ilişkiyi bozar. Nureddin Zengi’nin oğlu Melik Salih’in atabeyi Gümüştekin ve çevresindeki şer odağı, Selahaddin’i rakip ve düşman olarak görürler. Çıkardıkları fitnelerle başa çıkan Selahaddin, Nureddin Zengi ile ilişkisini her zaman iyi tutmaya özen gösterse de Sultan’ın ölümü, bu çekişmeyi daha da büyütür.

Selahaddin, bu durumu kan dökmeden ve suhuletle çözmek ister. Uzun mücadelenin ardından, Melik İsmail etrafında toplanan güçler bertaraf edilir. Bu başarıyla, Kudüs’ü kuşatabilmek için gerekli olan dört büyük şehir—Şam, Musul, Halep ve Kahire—Selahaddin Eyyubi'nin hükmü altına girer. Selahaddin, stratejik önemi olan Haçlı kalelerini fethetmek için adımlarını atar ve Kudüs’e olan yolculuğunda, geride hiçbir sorun bırakmadan ilerler.

Kutsal hedefi için gece gündüz çalışan Selahaddin, bu arada Kudüs’te, Kral Amalrik'in ölümünün ardından tahta Luzinyanlı Guy'ın geçtiğini öğrenir. Her geçen gün etrafındaki çemberin daraldığını gören Kral Guy, selefi Amalrik'in aksine savaş yanlısıdır. Kudüs’ü tehditten kurtarmak için Müslümanlarla büyük bir savaş hazırlığı yapar. Bu durum, Selahaddin için istediği fırsatı yaratır. İki ordu, Hıttin'de karşı karşıya gelir ve savaş, Müslümanların zaferiyle sonuçlanır. Zaferin ardından, kırılan Haçlı ordusuyla Kudüs'ün kuşatılması başlar. Kudüs’ün savunmasında, Selahaddin'in emirliğinden beri hukukunu taşıyan Kont Balian vardır. Kuşatma karşısında direnemeyeceğini anlayan Balian, şehri teslim etmeye karar verir ve direniş göstermeden teslim eder.