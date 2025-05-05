Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 55.Bölüm canlı ve reklamsız izle

Sultan Selahaddin’le Börü’nün oyunu devam etmektedir. Börü, Balian’ın güvenini kazanmıştır. Sultan Selahaddin kararlıdır. Balian’la aralarındaki hesap, İbelin’in fethiyle kapanacaktır. Öte yandan Balian, Yudas’ın acısının hiçbir zaman geçmeyeceğini bilmektedir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 55.Bölüm canlı ve reklamsız izle
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Maria’nın temennisi ise, Balian’ın telafisi mümkün olmayan hatalar yapmaması yönündedir. Ancak Selahaddin, hız kesmeksizin, net adımlarla yaklaşmaktadır: İstikametiniz İbelin, gazanız mübarek olsun! Balian’ın savunmaya yönelik güçlü planları bulunmakla birlikte Selahaddin’in ise saldırı için geniş bir tertip kurduğu anlaşılmaktadır. Sultan, Balian’ın savunma planına karşı yeni tedbirler alır: Zemine neft döktürerek askerin tuzaklara düşmesini önler.

Börü’den gelen istihbaratlar doğrultusunda Sultan Selahaddin, İbelin’e yapacağı saldırıyı daha zekice kurgular. Savaşın sonucu ne olacaktır? İbelin düşecek midir?

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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