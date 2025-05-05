Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 55.Bölüm canlı ve reklamsız izle

Maria’nın temennisi ise, Balian’ın telafisi mümkün olmayan hatalar yapmaması yönündedir. Ancak Selahaddin, hız kesmeksizin, net adımlarla yaklaşmaktadır: İstikametiniz İbelin, gazanız mübarek olsun! Balian’ın savunmaya yönelik güçlü planları bulunmakla birlikte Selahaddin’in ise saldırı için geniş bir tertip kurduğu anlaşılmaktadır. Sultan, Balian’ın savunma planına karşı yeni tedbirler alır: Zemine neft döktürerek askerin tuzaklara düşmesini önler.

Börü’den gelen istihbaratlar doğrultusunda Sultan Selahaddin, İbelin’e yapacağı saldırıyı daha zekice kurgular. Savaşın sonucu ne olacaktır? İbelin düşecek midir?

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002