Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56.bölüm canlı ve reklamsız izle

 Zengi soyundan gelen Mevdud’un oğlu olan İzzeddin Mesud, Selahaddin’in sultanlığını tanımadığını açıkça ilan eder.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56.bölüm canlı ve reklamsız izle
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 Zengi soyundan gelen Mevdud’un oğlu olan İzzeddin Mesud, Selahaddin’in sultanlığını tanımadığını açıkça ilan eder; Zengi mirasını Selahaddin’e bırakmak istemez. Bu da Selahaddin’in yalnızca Haçlılarla değil, Müslüman kardeşleriyle de mücadele etmesi gerektiğini gösterir. Yine de Selahaddin, ümmeti bölmemek adına İzzeddin’i birliğe ve tevhide davet eder ancak bu çağrı yanıtsız kalır. Diğer yandan Guy, kendi ihtiraslarını bastıramaz hale gelmiş; Baldwin’in ruhen çöktüğünü, zırhının elinden alındığını düşünmektedir. Ona göre, artık yalnızca hafif bir esinti yeterlidir Baldwin’i devirmek için; ama önce Selahaddin’le barış sağlanmalıdır.

Oyun derinleşmekte, cepheler çoğalmaktadır. Peki ya zafer kimin olacaktır?

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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