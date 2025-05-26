Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 58.bölüm canlı ve reklamsız izle

Hac kervanına saldırıp yağmalayan Chatillon, Kudüs’e bir asi olarak değil, halk gözünde bir kahraman olarak dönmüştür. Bu dönüş, pek çok olayı da beraberinde getirecektir. Artık barış bozulmuştur. Sultan’ın gazabı yaklaştıkça Kudüs’te endişe büyür. Ancak Balian, direnmekte kararlıdır.

Selahaddin, İslam birliğini zayıf gösteren sahte bir dağınıklık planlar. Kudüs’ü kuşatmak için tek yolun düşmanı dışarı çekmek olduğunu bilir. Mektuplar yazılır, elçiler gönderilir. Selahaddin’in ordusu ve düşmanla hesabını Hıttin meydanında görecek ve sonra Kudüs’e yürüyecektir.

Emirlerden bazıları, Haçlılardan intikam almak istemektedir: Kudüs’e girdiklerinde, Haçlılar ne yaptıysa aynısını yapmak istemektedirler. Selahaddin’in cevabı sarsıcıdır: “İntikam için öldüreceğiniz ilk esirleri kendi ellerimle sunacağım.”

Ve nihayet beklenen an gelir.

Kutsal şehirde Haçlılar için umudun yerini tehdit ve korkunun aldığı bir dönem başlamıştır. Selahaddin’in Kudüs’e yönelik planı, her detayın ince ince hesaplandığı bir stratejiye dönüşür. Kudüs artık yalnızca bir şehir değil, ümmetin onurudur.

Kudüs’ün kaderi, adaletle öfke arasındaki ince çizgide belirlenmek üzeredir. Kudüs âşıklarının Kudüs’e kavuşmasına artık çok az kalmıştır.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002