Kural Dışı Film Konusu Ne? Kural Dışının Gerçek Hayat Hikayesi!

2019 yapımlı beyaz perdenin sevilen yapımlarından Kural Dışı Film Konusu Ne? Filmin oyuncu kadrosunda kimler yer almakta? Sizler için yazdık!

Kural Dışı Film Konusu Ne?

Kural Dışı filmi 2019 yılında ilk çıktığında konusuyla pek çok kişinin ilgisini çekti ve toplumda duyarlı olma bilincini oluşturma yolunda önemli bir adım attı. Peki Kural Dışı Film Konusu Ne? Kural Dışı, 2019 yapımı Fransız dram filmidir. Yönetmenliğini Éric Toledano ve Olivier Nakache'in yaptığı film, otizmli çocuklara yardım eden iki adamın gerçek yaşam hikâyesini konu alıyor.

Film, Bruno ve Malik'in otizmli çocuklara yardım etme arzusuyla başlayan yolculuğunu anlatıyor. İki adam, tıbbi kuruluşların reddettiği vakaları kabul ederek, otizmli çocuklara topluma kazandırılmaları için destek oluyor. Film, otizmli çocukların karşılaştığı zorluklara ve bu zorlukların üstesinden gelebilmelerine dair umut veren bir hikâye sunuyor. Bruno ve Malik'in sevgi dolu ve özverili yaklaşımları, otizmli çocukların da hayata tutunabilmeleri için bir ilham kaynağı oluyor. Kural Dışı, otizmli çocuklara yardım eden iki adamın gerçek yaşam hikâyesini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Film, otizmli çocukların karşılaştığı zorluklara ve bu zorlukların üstesinden gelebilmelerine dair umut veren bir mesaj veriyor. Filmin yönetmenleri Éric Toledano ve Olivier Nakache, daha önce Can Dostum (Intouchables, 2011) filmiyle de engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmışlardı. Kural Dışı filmi de, bu konudaki hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kural Dışı Film Oyuncuları

Kural Dışı Film Oyuncuları şu isimlerdir:

Vincent Cassel - Bruno

Reda Kateb - Malik

Hélène Vincent - Hélène

Bryan Mialoundama - Dylan

Vincent Cassel, Bruno rolünde, otizmli çocuklara okul öncesi eğitim veren sevgi dolu ve şefkatli bir adamı canlandırıyor. Reda Kateb, Malik rolünde, özel eğitim alması gereken gençlerin sorumlusu olan sert görünümlü ancak yumuşak kalpli bir adamı canlandırıyor. Hélène Vincent, Hélène rolünde, Bruno ve Malik'in kuruluşunda onlara yardım eden bir sosyal hizmet uzmanını canlandırıyor. Bryan Mialoundama, Dylan rolünde, otizmli bir çocuğa hayat veren genç bir oyuncu.