Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi kötü haberi duyurup dua istedi!

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalılar'ın ablası" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve dansçı Şıvga Gerez, kansere yakalandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi kötü haberi duyurup dua istedi!
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Gerez, sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sevenleriyle paylaştı.

Bir dönem İbo Show programında oryantal performanslarıyla da izleyici karşısına çıkan Şıvga Gerez, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah.”

Paylaşımında dualarını eksik etmeyen takipçilerine teşekkür eden Gerez, tedavi sürecine dair umutlu bir mesaj verdi. Gerez'in açıklaması, hayranlarını ve meslektaşlarını derinden üzdü.

Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi kötü haberi duyurup dua istedi! - Resim : 1

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