Kuruluş Osman 11. bölüm fragmanı izle... Kuruluş Osman 10. bölümde neler yaşandı? 

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen dizide tarihi merak eden izleyiciler ekranlara bağlanıyor.

Kuruluş Osman 10. bölümünde; Alişar’ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala’yı isteyen Alişar’ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey’i etkisi altına alan Yannis, Sofia’yla birlikte Alişar Bey’i Osman’a ve Şeyh Edebalı’ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey’e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman’ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt’e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia’yla ittifak arayan Alişar Bey’in yeni hamlesi ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 11. BÖLÜM FRAGMANI



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