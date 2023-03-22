Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman her çarşamba saat 20.00'de izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Her çarşamba yeni bölümleri ile yayın hayatına devam eden tarih dizisi Kuruluş Osman'da bu yeni bölümünde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki...
ATV ekranlarında her Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanmaya devam edecek Kuruluş Osman dizisi izleyiciler ile buluştu. Diziyi takip edenler "Kuruluş Osman canlı izle, Kuruluş Osman yeni bölüm ve fragman izle" şeklinde internette araştırıyor. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki...
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM ÖZETİ
Öktem Bey'in şehadeti Yenişehir'e hüzün getirmiştir. Osman Bey ise davanın büyüklüğünü vurgular ve ''Bugün Öktem Bey başını verir yarın Osman Bey!'' diyerek kararlılığını belirtir. Osman Bey, Öktem Bey'in intikamını alabilecek midir? Nayman, Öktem'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunur. Osman Bey'in kendisine komutan olmasını istemektedir.
İsmihan Sultan, Osman Bey'in Nayman'ın teklifini asla kabul etmeyeceğini söyler. Nayman ise kendinden emindir. İsmihan Sultan Osman Bey'in bu hamlesini nasıl karşılayacaktır?