Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı
ATV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 120. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 121. bölüm canlı izle şeklinde araştırıyor.
Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 121. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM ÖZETİ
Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur. Osman Bey ve Nayman teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Ölümüne bir mücadele başlamıştır.
Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir? Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü ona emanet eder.
Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?