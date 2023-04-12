Kuruluş Osman 122. bölüm fragmanı

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir? Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü ona emanet eder.

Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?