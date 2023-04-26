Kuruluş Osman 123. bölüm

Bala Hatun iyileşecek midir? Bunu bu akşam (26 Nisan Çarşamba 20.00) öğreneceğiz.Kuruluş Osman nefesleri kesecek yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de. Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir?