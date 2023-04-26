Kuruluş Osman 123. bölüm
ATV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 123. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 123. bölüm izle! şeklinde araştırıyor.
Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 123. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
KURULUŞ OSMAN 123. BÖLÜM ÖZETİ
Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder.
Bala Hatun iyileşecek midir? Bunu bu akşam (26 Nisan Çarşamba 20.00) öğreneceğiz.Kuruluş Osman nefesleri kesecek yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de. Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir?