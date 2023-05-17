Kuruluş Osman 126. bölüm
ATV'nin sevilen ve oldukça beğeni toplayan dizisi Kuruluş Osman bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 126. bölümü bugün yayınlanacak. Dizinin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 126. bölüm canlı izle! şeklinde araştırıyor.
Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 126. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman son bölümde ne oldu?
KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi.
KURULUŞ OSMAN 126. BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey bütün oynanan oyunlara rağmen fetih gayesini sürdürmektedir. Köprühisar'ı Türk yurdu yapacaktır. Osman Bey Köprühisar'ı fethetmek için nasıl bir yol izleyecektir? Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir. Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider.
Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?