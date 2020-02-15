Kurye yakalandı! Arka Sokaklar 543. bölüm fragmanı izle! Arka Sokaklar 542. bölümde neler yaşandı? 

Arka Sokaklar dizisinin 542. bölümünde ekip, Rıza Babanın kurduğu plan ile Kurye'i yakalamayı başarıyor; Hüsnü ise, yaşadığı acıların hıncını ondan çıkartmaya çalışıyor!

Nevres'in yakalanmasından sonra sıra Kurye'ye (Tarık) gelir. Tarık saklanma becerisi ile bulunması ekip için o kadar da kolay değildir. Tam da bu esnada önemli bir durum yaşanır. Kurye'nin babasına ulaşan ekip, önemli bir adım atmış olur. Rıza Baba, Kurye'nin ortaya çıkmasını sağlayacak bir plan yapar; fakat, bu plan da Zeliş'in kullanılması gerekmektedir. Hüsnü, zor da olsa planı kabul eder. Kurye'nin babasına Zeliş'in hamile olduğu çıtlatılır. Babası çıkar çıkmaz oğluna bu haberi verir. Kurye, mutlu olur ve hemen Zeliş'e ulaşmanın yolunu arar. Zeliş, plan dahilinde tatildedir ve sosyal medyasından paylaşım yapar. Kurye, bu paylaşımı görür görmez soluğu Zeliş'in yanında alır; fakat Zeliş, yalnız değildir. Pusu kuran ekip Kurye'nin karşısına çıkar. Kurye yine kaçmaya çalışsa da Hüsnü'ye toslar.

ARKA SOKAKLAR 543. BÖLÜM FRAGMANI



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