Kuzey Yıldızı 22. bölüm fragmanı izle... Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. bölümde neler yaşandı? 

Kuzey Yıldızı'nın 21. bölümünde; Kuzey ve Sefer, başlarını büyük belaya sokmuşlardır. Onları tek başına bırakmak istemeyen Yıldız ve Nahide de dahil olduğunda işler daha da çığırından çıkar. Efsane dörtlümüzün ihtiyaç duyduğu yardım ise, hiç ummadıkları birinden gelir.

Kapadokya kaçaklarını, memlekete döndüklerinde tabi ki hoş bir karşılama beklememektedir. Bulaştıkları belalardan kurtulduklarına sevinemeden başka dertlerle boğuşurken bulurlar kendilerini. Yıldız’ın işi bu sefer gerçekten çok zordur. Ailesinden hiç beklemediği sertlikte bir tepkiyle karşılanmıştır. Kuzey’in ise gündemi bambaşkadır.

Kuzey, özgürlüğü için gün saymakta, engelleri aşmak için ne yapacağını düşünüp durmaktadır. Kızlarla Kuzey’in tek gündemi budur. Sonunda akıllarına öyle bir şey gelir ki bu, tüm sorunlarını kökten çözecektir.

KUZEY YILDIZI 22. BÖLÜM FRAGMANI



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