Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 25.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 25.bölüm

Sevilen dizi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 25. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Heyecan dolu yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu olurken, diziyi canlı izlemek isteyenler için detaylar belli oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 25.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 25.bölüm
Yayınlanma:

Son bölümde yaşanan şok edici gelişmelerin ardından Leyla ve Cemal’in karşı karşıya geldiği anlar büyük yankı uyandırmıştı. Yeni bölümde ise Leyla, geçmişin sırlarını ortaya çıkarma konusunda kararlı bir adım atarken, Mahir’in yaptığı hamle tüm dengeleri değiştirecek. Adaletin sağlanması için verilen mücadelede gerilim giderek tırmanıyor.

CANLI İZLE:

https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin

dizi izle
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek'ten Şam-YPG anlaşmasına yorum
"İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin Truva atıdır"
İstanbul'da gökyüzü sararıyor
İzinsiz fotoğraf paylaşırken dikkat
Interpol tarafından aranan katil İzmir’de yakalandı
Sadece 7 ülke DSÖ standartlarını karşıladı
İsrail'den Suriye’ye hava saldırısı
İmamoğlu cephesinde yeni gelişme
İstanbul'da DHKP-C operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin" İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı: "Acele etmeyin"
Erken emeklilik şartları değişti! Erken emeklilik şartları değişti!
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Fenerbahçe, çeyrek final için sahaya çıkıyor!