Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 29.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 29.bölüm

Leyla, Nur’u ortadan kaldırmak isterken kendini büyük bir çıkmazın içinde bulur. Ölüm kalım savaşı veren Nur, çöplükte hayatının en yalnız anlarını yaşar.

Bölümdeki en sarsıcı gelişme ise Leyla'nın annesi Sema’nın ani ölümü olur. Bu kayıp, Leyla’yı derinden sarsar.

Ancak tam da en karanlık anında, Civan ve kardeşi İpek, Leyla’ya yeniden yaşama tutunma gücü verir.

Heyecanın zirveye ulaştığı bölüm finalinde ise Nur’un kaderi Leyla’ya, Leyla’nın aşkı ise Nur’un kararına bağlıdır.

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