Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 30.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... son bölüm

Herkes Civan’ı kurtarmak için kan vererek seferber olur. Tansiyonun zirve yapacağı finalde hayatının sırrıyla yüzleşen Tufan’ın hamlesi hem kendi kaderini hem de Civan’ın kaderini belirleyecektir.

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 30. bölümüyle 23 Nisan Çarşamba saat 20.00’de NOW’da!

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