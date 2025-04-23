Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 30.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... son bölüm

Leyla, Civan’ı kurtarmak için Nur ve Mali’ye muhtaçtır. Nur ve Mali ise Civan’ın hastalığı karşısında Leyla’yla birlikte hareket etmeye başlar.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 30.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... son bölüm
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 Herkes Civan’ı kurtarmak için kan vererek seferber olur. Tansiyonun zirve yapacağı finalde hayatının sırrıyla yüzleşen Tufan’ın hamlesi hem kendi kaderini hem de Civan’ın kaderini belirleyecektir.

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 30. bölümüyle 23 Nisan Çarşamba saat 20.00’de NOW’da!

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https://www.nowtv.com.tr/canli-yayin

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