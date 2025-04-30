Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 31.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... son bölüm

Leyla, Civan’ı yaşatmak için Nur ve Mali’ye kendini siper eder.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 31.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... son bölüm
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Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan’ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali’nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir. Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek’in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

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