Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 32.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 32.bölüm

Tufan başta olmak üzere, Yıldız ailesinde herkes 15 yıllık ihanet karşısında şoke olmuştur. Civan’ın kurtuluşunun tek yolu ise Nur ve Mali’nin kanını taşıyan yeni bir kardeştir.

Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesinin bir araya geldiği İpek’in doğum günü kutlaması, tüm umutları yerle bir edecek sürprize gebedir.

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