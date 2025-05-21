Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 34. bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 34.bölüm

Hatice ve Ferda’nın sırrı Yıldız ailesini darmadağın ederken, Tufan’la ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirecektir. Nur ise bir zamanlar babasının yaşadığı yalıya gittiğinde sürpriz bir ismi karşısında bulur. Mali, Neco’yu öldürenin Nur olduğundan emin olur.

Nefeslerin tutulduğu finalde Mali Nur’u ölümcül bir tuzağa çekerken, yaşadıklarına dayanamayan Civan Leyla’nın haykırdığı gerçekle şok olacaktır.

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