Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 34. bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 34.bölüm

Civan, yaşadığı hafıza kaybını atlatır ve unuttuğu gerçeklerle yüzleşir. Leyla, Civan’ın her şeyi hatırlamasının bedelini Yıldız ailesine ödetir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 34. bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 34.bölüm
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 Hatice ve Ferda’nın sırrı Yıldız ailesini darmadağın ederken, Tufan’la ilgili gerçek herkesi şaşkına çevirecektir. Nur ise bir zamanlar babasının yaşadığı yalıya gittiğinde sürpriz bir ismi karşısında bulur. Mali, Neco’yu öldürenin Nur olduğundan emin olur.

Nefeslerin tutulduğu finalde Mali Nur’u ölümcül bir tuzağa çekerken, yaşadıklarına dayanamayan Civan Leyla’nın haykırdığı gerçekle şok olacaktır.

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