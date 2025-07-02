Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde şok gelişme! Final kararı sonrası büyük kriz patladı

Now TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi popüler isimleri barındıran Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi için yolun sonu göründü. Dizinin ilk etapta ilgi çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde beklenen çıkışı yakalayamaması, yapım ekibini bir dizi değişikliğe zorladı.

HİKAYE DEĞİŞTİ, OYUNCULAR GİTTİ, YAYIN GÜNÜ KAYDI

Dizinin yayın hayatı boyunca hem hikayesinde hem de kadrosunda köklü değişiklikler yapıldı. Başrol oyuncularından Alperen Duymaz projeden ayrıldı, ardından diğer bazı oyuncular da kadrodan çıkarıldı. Dizinin yönetmeni Hilal Saral, gidişatı toparlamak için hikayeyi baştan şekillendirdi ve usta oyuncu Selçuk Yöntem'in diziye dahil olmasıyla birlikte aile dinamikleri odaklı yeni bir kurgu oluşturuldu. Yayın günü de değiştirilen dizide yapılan tüm bu hamleler, izleyici ilgisini artırmaya yetmedi.

Tüm revizyonlara rağmen reytinglerde istenen seviyelere ulaşamayan dizi için nihayetinde final kararı verildi. Yapım şirketinden edinilen bilgilere göre Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., bir yıllık zaman atlamasının ardından yayınlanacak olan 40. bölümüyle ekran macerasına nokta koyacak.

FİNAL KARARININ ARDINDAN SET ARKASI KRİZİ PATLADI

Haber Global'e göre, dizinin final kararıyla birlikte kamera arkasında da gerginlikler yaşandığı iddia edildi. Başrol oyuncularından Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri’nin sahnelerinin giderek daha fazla öne çıkmasından rahatsız olduğu ileri sürüldü. Öte yandan Gonca Vuslateri’nin de arka planda kalmayı kabul etmediği ve senaryoya bu yönde müdahale taleplerinde bulunduğu iddiaları gündeme geldi.

Sette yaşandığı iddia edilen gerilim, sosyal medyada da yankı buldu. Final kararının hemen ardından başrol oyuncuları Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri’nin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkmaları, aralarındaki anlaşmazlık iddialarını daha da güçlendirdi.