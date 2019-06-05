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Magazin gazetecileri ölümden döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motor yat, tekneye çarptı. Kazada, balıkçı teknesinin kaptanı yaralandı. O anın görüntüleri ise, kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Magazin gazetecileri ölümden döndü

Ege'nin mavi suyunda açıklara doğru yol almıştı. Birden tekneye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yat, balıkçı teknesine çarptı. "Maçakızı" adlı motor yatın çarptığı "Yörük Ağası" isimli teknenin kaptanı Osman Demirkoz yaralandı.

Kazanın, kıyıdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. Kayıtta, motor yatın tekneye doğru ilerlemesi ve çarptığı anlar görülüyor.

Göltürkbükü Mahallesi açıklarında meydana gelen kazada ayrıca teknedeki 3 gazeteci de denize atlayarak kurtulmuştu. Yaralanan kaptan ile birlikte açıktaki teknelerle alınarak karaya çıkarılmışlardı.


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #muğla
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