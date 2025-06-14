Masterchef 2025 14 Haziran yeni sezon izle: Masterchef 2025 CANLI İZLE
TV8’in yaz ekranı, Survivor All Star finalinin ardından MasterChef Türkiye ile dolup taşacak. Ekranların sevilen yemek yarışması, 2025 sezonuyla geri dönüyor. Yarışmanın yeni sezonu 14 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de başlıyor.
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Yeni sezonun jüri koltuğunda yine Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturacak. Lezzet dolu rekabetin yaşanacağı MasterChef Türkiye 2025’te ilk etapta kadın yarışmacılar ön eleme turlarında mutfaktaki yeteneklerini sergileyecek.
Her yıl olduğu gibi bu sezon da yarışmacıların hem yetenekleri hem de azimleri ön planda olacak. İzleyicileri yine mücadele, gözyaşı ve yüksek tempolu tarifler bekliyor.
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