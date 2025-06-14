Masterchef 2025 14 Haziran yeni sezon izle: Masterchef 2025 CANLI İZLE

Yeni sezonun jüri koltuğunda yine Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturacak. Lezzet dolu rekabetin yaşanacağı MasterChef Türkiye 2025’te ilk etapta kadın yarışmacılar ön eleme turlarında mutfaktaki yeteneklerini sergileyecek.

Her yıl olduğu gibi bu sezon da yarışmacıların hem yetenekleri hem de azimleri ön planda olacak. İzleyicileri yine mücadele, gözyaşı ve yüksek tempolu tarifler bekliyor.

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