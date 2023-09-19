Masterchef All Star'da bu haftanın takım kaptanları kim oldu? 18 Eylül Masterchef takım kadroları...
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef bu hafta da izleyiciyi ekrana kitledi. Dün akşam takım kaptanlarının ve yeni ekiplerin belirlenmesi için önlükler giyildi. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı içi kıyasıya mücadele etti ve en iyi çiğ köfteyi yapmaya çalıştı.
Dün akşam Masterchef'te lezzetli ve eğlenceli anlar yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi. Yarışmacılar en başarılı tabağı yapmak için tezgah başına geçti. En iyi tabağı yapan mavi takım kaptanı oldu. Peki 18 Eylül Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?
MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Tüm yarışmacılar en iyi çiğ köfte yapmak için mücadele etti ve şefler aralarından en iyi tabağı seçti. Seçilen en iyi tabak Ayaz'ın oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.
Ayaz, kırmızı takım kaptanlığı için Kerem'i seçti.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Mavi takım
Ayaz (Kaptan)
Kıvanç
Tahsin
Hasan
Azize
Sergen
Barış
Tanya
Alican
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Kırmızı takım
Kerem (Kaptan)
Barbaros
Esra
Dilara
Tolga
Batuhan
Sefa
Eda