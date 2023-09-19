Masterchef All Star'da bu haftanın takım kaptanları kim oldu? 18 Eylül Masterchef takım kadroları...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Tüm yarışmacılar en iyi çiğ köfte yapmak için mücadele etti ve şefler aralarından en iyi tabağı seçti. Seçilen en iyi tabak Ayaz'ın oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.

Ayaz, kırmızı takım kaptanlığı için Kerem'i seçti.