Masterchef All Star'da Gergin Anlar! Barbaros ve Barış Birbirine Girdi!

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın dün akşam gergin olaylar yaşandı. Mavi takım önlükleriyle mücadele eden Barbaros ve Barış arasında yüksek sesle konuşma sebebiyle tartışma çıktı. Yarışmacıların bir anda birbirlerinin üzerine yürüme başlamasıyla ortalık daha da gerildi. Yarışmacılar birbirleriyle temasta bulununca olaya şefler müdahale etti.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI

Dokunulmazlık oyunu sırasında Barbaros ve Barış arasında başlayan 'yüksek sesle konuşma' tartışması büyümeye başladı. Yarışmacılar birbirlerinin üzerine yürümeye başladı ve temasta bulundular. Bunun üzerine takım arkadaşları araya girmeye çalıştı ancak ikili arasındaki gerginlik son bulmadı. En son olarak şefler olaya müdahale etti.

"SOKAKTA DEĞİLSİNİZ, KENDİNİZE GELİN"

Mehmet Yalçınkaya ikilinin arasına girerek "Ayrılın" diye bağırırken Somer Sivrioğlu da sert bir dille uyardı. Fiziksel tartışmalara karşı olduklarını söyleyen Sivrioğlu, "Sözlü tartışalar yaşanıyor ama bunu tasvip etmemiz mümkün değil. Birbirinizin üzerine yürümeler, 'o elini indir' falan demeler... Sokakta değilsiniz beyler kendinize gelin. Her şeyi bırakın burada sizi seyreden bir sürü seyirciniz ve çocuk var. Burada da bir sürü kadın yarışmacımız var. Ne onların ne de bir başkasının moralini bozmaya hakkınız yok. Bu yaptığınız tasvip edilecek hiçbir yanı yok. Kendinize gelin" dedi. Barbaros ve Barış ise şeflerden özür diledi.