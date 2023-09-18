Masterchef All Star'da kim elendi? Dilara ve Tahsin arasında neden gerilim yaşandı?

Mavi ve kırmızı takımlar hafta boyunca kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar dün akşam ise Masterchef All Star'da hayallerine devam edebilmek için önlüklerini giydiler. Masterchef'te eleme adayları Sergen, Sefa, Ayaz, Gamze, Barbaros, Dilara ve Eda olmuştu. Yarışmacılar ilk etapta pikan cevizi ve kekikten yaratıcı tabaklar yaptı.

DİLARA VE TAHSİN ARASINDA NEDEN GERİLİM YAŞANDI?

Gecenin en başarılı tabağını yapan Dilara oldu. Sergen ve Barbaros da ikinci tura kalmadan 11. haftaya adını yazdırdı. Dilara'nın yukarıya çıkmasıyla gerginlik yaşandı. Sergen ve Tahsin, Dilara'nın tabağını 'tarif defterinde' olduğunu belirterek eleştirdi.

Masterchef'te eleme adayları Sergen, Sefa, Ayaz, Gamze, Barbaros, Dilara ve Eda olmuştu. Yarışmacılar ilk etapta pikan cevizi ve kekikten yaratıcı tabaklar yaptı.

İKİNCİ TURDA NELER YAŞANDI?

Ayaz, Sefa, Eda ve Gamze ikinci etapta yarışmaya devam ettiler. Yarışmacılar elenmemek için Mehmet Şefin 'Tavuk Ciğerli Mousse' isimli tabağını yaptı. İki turun en başarılı tabağını Ayaz yaptı. Bir diğer isim ise Eda oldu. Bir diğer haftaya geçen Eda çok yorulduğunu söyledi ve strese girdiğini belirtti. Son ikiye Gamze ve Sefa kaldı.

BU HAFTA ELENEN KİM OLDU?

Masterchef All Star'a veda eden isim Gamze oldu. Gamze yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Potalar motivasyonumuzu etkiliyor. Buraya kadar gelebildim ama hiçbir şey kaybetmedim. Bana kattığınız şeyler için de çok teşekkür ederim.

BİRİNCİLER NE ZAMAN GELİYOR?

Somer Şef yeni bölüm fragmanında yaptığı açıklamada haftaya şampiyonların geleceğini belirtti.