MASTERCHEF ALL STAR'DA MAVİ TAKIM KAPTANI kim oldu? MasterChef Mavi Takım kaptanı kimi rakip seçti?
MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta Pazartesi günü yeniden kurulan ekiplerde Mavi Takım Kaptanı belirleniyor. Peki bu hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları kim oldu?
MasterChef All Star'da gün geçtikçe heyecanına heyecan katıyor. Mavi Takım kaptanını belirlendiği Pazartesi günlerinde, şefler bu hafta yarışmacılardan saç tava yapmalarını istedi. Şefler kendi seçtikleri kişilerin tabaklarını değerlendirdi. Başarılı 9 kişinin arasından Mavi Takım kaptanı belirlendi.
EN GÜZEL SAÇ TAVAYI YAPARAK MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da yapılan tadımlar sonrasında Danilo Şef, Azize, Sefa ve Barbaros'u seçti. Mehmet Şef, Ayaz, Hasan ve Esra ismini söylerken Somer Şef ise Batuhan, Barış ve Dilara'yı söyledi. Şefler tüm tabakları tattıktan sonra en başarılı tabağı açıklamak için yarışmacıları tezgahın önüne çağırdı. Sırasıyla en az başarılı tabakları açıklayan şefler gecenin en başarılı tabağını belirledi. En iyi saç tavayı yapan yarışmacı Sefa oldu ve bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu. Sefa kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanını Dilara olarak seçti.