MASTERCHEF ALL STAR'DA MAVİ TAKIM KAPTANI kim oldu? MasterChef Mavi Takım kaptanı kimi rakip seçti?

EN GÜZEL SAÇ TAVAYI YAPARAK MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da yapılan tadımlar sonrasında Danilo Şef, Azize, Sefa ve Barbaros'u seçti. Mehmet Şef, Ayaz, Hasan ve Esra ismini söylerken Somer Şef ise Batuhan, Barış ve Dilara'yı söyledi. Şefler tüm tabakları tattıktan sonra en başarılı tabağı açıklamak için yarışmacıları tezgahın önüne çağırdı. Sırasıyla en az başarılı tabakları açıklayan şefler gecenin en başarılı tabağını belirledi. En iyi saç tavayı yapan yarışmacı Sefa oldu ve bu haftanın Mavi takım kaptanı oldu. Sefa kendisine rakip olarak Kırmızı takım kaptanını Dilara olarak seçti.