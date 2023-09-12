MASTERCHEF ALL STAR'DA MAVİ TAKIM KAPTANI kim oldu? MasterChef Mavi Takım kaptanı kimi rakip seçti?
MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta Pazartesi günü yeniden kurulan ekiplerde Mavi Takım Kaptanı belirleniyor. Peki bu hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanları kim oldu?
MasterChef All Star'da gün geçtikçe heyecanına heyecan katıyor. Mavi Takım kaptanının belirlendiği Pazartesi günlerinde, şefler bu hafta yarışmacılardan döner yapmalarını istedi. Şefler kendi seçtikleri kişilerin tabaklarını değerlendirdi.
En başarılı tabağı yaparak Mavi takım kaptanlığını kazanmak isteyen yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyerek, şeflere tabaklarını beğendirmeye çalıştı.
MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Şefler, yapılan tabaklardan en iyisi olarak Alican ve Ayaz'ın tabaklarını beğendiler. Mavi takım kaptanı Alican olurken, Kırmızı takip kaptanlığına Ayaz'ı seçti ve takımlar oluşturuldu.
Mavi takımda Alican'ın öncülüğünde; Barbaros, Kıvanç, Tolga, Esra, Azize, Kerem, Sefa ve Eda yer alıyor.
Kırmızı takımda da Ayaz'ın öncülüğünde; Tahsin, Hasan, Sergen, Dilara, Gamze, Tanya, Barış ve Batuhan yer alıyor.