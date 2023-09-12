MASTERCHEF ALL STAR'DA MAVİ TAKIM KAPTANI kim oldu? MasterChef Mavi Takım kaptanı kimi rakip seçti?

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Şefler, yapılan tabaklardan en iyisi olarak Alican ve Ayaz'ın tabaklarını beğendiler. Mavi takım kaptanı Alican olurken, Kırmızı takip kaptanlığına Ayaz'ı seçti ve takımlar oluşturuldu.