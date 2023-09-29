Masterchef All Star'da Reçete Krizi! Hasan'ın Reçetesi Elden Ele Dolaştı! Şefler Cezayı Kesti!

Masterchef All Star eski yarışmacıların gelmesiyle heyecanına heyecan kattı. Dün akşam dokunulmazlık oyununda ise Hasan'ın reçete krizi yaşandı. Şefler, yarışmacılardan 'kazandibi' yapmalarını istedi ve Hasan'da içerisinde tarifi bulunan reçeteyi tüm takım arkadaşlarına dolaştırdı.

Reçetenin dolaştığını ilk fark eden Mehmet şef oldu. Mehmet şefin ardından Danilo şef ve Somer şefte tepki gösterdi.

MasterCHef Hasan'ın yazdığı reçetede tarif ve gramajlar yazıyordu. Hasan, "Beni kimse ilgilendirmez şef. Kimseye tarif vermiyorum" dedi.

STÜDYODA GERGİN ANLAR!

Konunun bir diğer ismi MasterChef Kerem'di. Hasan'ın uzattığı kağıdı alan Giritlioğlu, savunma yaptı ve ardından salonda gergin anlar yaşandı.

Hasan'ın dolaştırdığı reçeteye en büyük tepki Somer şeften geldi. Somer şef, "Reçeteyle yarışmak istiyorsa Hasan, gider başka programda oynar" dedi.