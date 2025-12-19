MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık All Star eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef All Star’da 19 Aralık akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, Altın Kupa sürecinde dengeleri bir kez daha değiştirdi. İzleyiciler, dokunulmazlığı kazanan isim ile eleme potasına girecek yarışmacıyı merak ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da rekabet her geçen bölüm daha da sertleşiyor. 19 Aralık tarihli bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu, Altın Kupa yolunda kritik bir eşik olarak öne çıktı.

Haftanın son dokunulmazlık oyununda takımlar, şeflerin belirlediği kriterler doğrultusunda en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti. Oyun sonunda dokunulmazlığı kazanan takım ya da yarışmacı, jüri değerlendirmesinin ardından netleşecek.

Takım dokunulmazlığını kaybeden ekipte ise bireysel dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Yarışmacılar, eleme potasına girmemek için en başarılı yemeği hazırlamaya çalışacak. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, haftanın oylamasında avantaj elde edecek.

Öte yandan 19 Aralık MasterChef All Star bölümünde eleme adayının kim olacağı da merak konusu. Eleme potasına girecek yarışmacı, takım oylamasının ardından açıklanacak. Sonuçların netleşmesiyle birlikte eleme adayına dair gelişmeler güncellenecek.

