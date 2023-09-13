MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef All Star'da dün akşam haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Geçen hafta Suna'nın elenmesiyle bu haftaki adaylar merak ediliyor. Peki dün akşam kim potaya girdi?

MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?
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Takımların kurulmasıyla haftanın ilk takım oyunu oynandı. Şeflerin verdiği yemekleri en iyi yapan Kırmızı takım oldu. Kırmızı takım ilk günün galibiyetini yaşarken Mavi takım ise dokunulmazlık için tekrardan önlükleri giydi. MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı? - Resim : 1

ELEME ADAYARI KİM OLDU? 

Tekrardan önlük giyen Kırmızı takımda en başarılı yemeği yapan Esra oldu ve dokunulmazlığı kazandı. Alican ise kaptanlık rozetini kullanarak kendini koruma altına aldı. Esra eleme adayı olarak Barbaros'un adını verdi. 

Eda'da takımdan 6 oy olarak ikinci eleme adayı olarak potaya girdi. 

Eda şu sözleri söyledi: Elini vicdanına koymayan insanlara hiçbir şey söylemem. Takım oyununda bireysel ilerleyenler var. Çok büyük bir yanlış yaptılar. Hepsi kaçtılar. Bile bile beni o potaya attılar. 

Tanya ise Eda'yı ''Maalesef sana patladı.'' diyerek yatıştırmaya çalıştı. 

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