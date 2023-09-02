MASTERCHEF | MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 100 bin TL'yi hangi yarışmacı aldı?

MasterChef'te heyecan devam ediyor. Dün akşam yine ekipler kıyasıya mücadele etti. Kırmızı ve Mavi takımlar 100 bin TL'lik büyük ödülün ilk etabında karşı karşıya gelirken daha sonra bireysel olarak yarıştılar... Şimdi sıkça "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te 100 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı?" soruları geliyor.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te takımlar menüleri hazırlarken en çok puan alan takım Maviler oldu. Böylelikle Sergen, Hasan, Dilara, Tolga, Tanya, Azize, Sefa, Kerem, Batuhan bireysel yarışa çıktılar.

100 BİN TL'LİK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Takım oyununu başarılı bir şekilde kazanan Mavi takım yarışmacıları, 100 bin TL'lik büyük ödül için amansız bir mücadele verdiler.

Finale kalan isimler Tolga ve Dilara olurken en beğenilen yemek Dilara'nınki oldu. Böylelikle Dilara büyük ödülü kazandı.