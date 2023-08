MasterChef Türkiye All Star 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Stüdyoda olay olacak sözler '' İnşallah kaybederiz! ''

MasterChef Türkiye All Star 45. bölümün dün akşam yayınlandı. Ardından yayınlanan 46. bölüm fragmanından yeni detaylar haberimizde . Yeni konsept göze çarptı. İlk kez stüdyoda misafirler olacak ayrıca Sergen'den MasterChef Türkiye All Star'da şaşırtan ifadeler : '' İnşallah kaybederiz '' sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bugünkü heyecan dolu bölümüyle MasterChef Türkiye All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA BUGÜN NELER OLACAK

Sergen'den MasterChef Türkiye All Star'da şaşırtan ifadeler! '' İnşallah kaybederiz ''sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA İLK KEZ YAPILACAK OLAN YENİ KONSEPT

Yeni konsept göze çarptı. İlk kez stüdyoda misafirler olacak. Bugünkü heyecan dolu bölümüyle MasterChef Türkiye All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

İlk kez stüdyoda misafirler olacak ve değerlendirmelerini puanlandırıp bir kağıda yazarak kutuya atacaklar ardından hesaplamalar yapılacak ve günün kazananı belli olacak. Bugünkü heyecan dolu bölümüyle MasterChef Türkiye All Star, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ? NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Fragman henüz yayınlanmadı. Yeni bölümün ardından paylaşılacak olan fragmanı izlemek için takipte kalın!