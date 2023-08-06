MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ?

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek? Bu bölümde neler olacak ? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ?
Son Güncelleme:

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star 48. bölümü dün akşam  yayınlandı.  Ardından  49. bölümün fragmanı paylaşıldı. Fragmana dair  detaylar haberimizde. Bu akşamki bölümde eleme oyunu olacak ve kimin eleneceği büyük merak konusu oldu. MasterChef'te ısınma turları bitti , gerçek yarışma şimdi başlıyor! Bu akşam MasterChef Türkiye All Star'a bir isim veda edecek.

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ? - Resim : 1

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Bugün MasterChef'te eleme günü. Eleme potasındaki yarışmacıları bugün ekstra zorlu bir gece bekliyor. Peki kimler eleme potasında ?

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ? - Resim : 2

Eleme potasında olup bugün eleme gecesinde mücadele edecek isimler...

Çağatay , Mert , Tanya , Eda , Berker , Eray ve mavi takım kaptanı Esra bu akşam elenmemek için yarışacak isimler  olacak.

Yarışmacıların kaderini belirleyecek olan malzemeler de oldukça merak ediliyordu.

Günün malzemeleri : Anjelik erik ve Yıldız anason oluyor.

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ? - Resim : 3

 TIKLA İZLE :  MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

BU AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK

Bu akşam MasterChef'te kimin eleneceği büyük merak konusu oluyor. Yarışmacıların bazı tabaklarına fragmanda yer verildi. İşte o tabaklar...

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ? - Resim : 4

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ? - Resim : 5

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ? - Resim : 6

Bu tabakların değerlendirilmesi ardından MasterChef'e veda edek olan isim belli olacak.

MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ? - Resim : 7

İzleyiciler bu akşamki bölümü heyecanla bekliyor. Daha fazlası için takipte kalın!

5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izlediMedya
# masterchef türkiye all star # yeni bölüm fragman
Çok Okunanlar
1 Burkina Faso'nun lideri kimdir?
2 Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı!
3 Tekrarlayan kabuslar!
4 Türkiye'de ardı ardına cinayetler!
5 Van'da akıl almaz kaza!