MasterChef Türkiye All Star 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmadan kim elenecek ?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star 48. bölümü dün akşam yayınlandı. Ardından 49. bölümün fragmanı paylaşıldı. Fragmana dair detaylar haberimizde. Bu akşamki bölümde eleme oyunu olacak ve kimin eleneceği büyük merak konusu oldu. MasterChef'te ısınma turları bitti , gerçek yarışma şimdi başlıyor! Bu akşam MasterChef Türkiye All Star'a bir isim veda edecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Bugün MasterChef'te eleme günü. Eleme potasındaki yarışmacıları bugün ekstra zorlu bir gece bekliyor. Peki kimler eleme potasında ?

Eleme potasında olup bugün eleme gecesinde mücadele edecek isimler...

Çağatay , Mert , Tanya , Eda , Berker , Eray ve mavi takım kaptanı Esra bu akşam elenmemek için yarışacak isimler olacak.

Yarışmacıların kaderini belirleyecek olan malzemeler de oldukça merak ediliyordu.

Günün malzemeleri : Anjelik erik ve Yıldız anason oluyor.

BU AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENECEK

Bu akşam MasterChef'te kimin eleneceği büyük merak konusu oluyor. Yarışmacıların bazı tabaklarına fragmanda yer verildi. İşte o tabaklar...

Bu tabakların değerlendirilmesi ardından MasterChef'e veda edek olan isim belli olacak.

İzleyiciler bu akşamki bölümü heyecanla bekliyor. Daha fazlası için takipte kalın!