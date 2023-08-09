MasterChef Türkiye All Star 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? Stüdyoda tartışma çıktı!

MasterChef Türkiye All Star 8 Ağustos Salı günü yaşananlar heyecan dolu anlar, yarışmanın tüm izleyicilerini ekran başına kilitledi. Sıcak rekabetin ve lezzet dolu mücadelelerin hüküm sürdüğü bu serüvende neler olduğuna hep beraber bakalım.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU? MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR HEYECAN DORUKTA!

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star, izleyicileri 51. bölümüyle büyülemeye devam etti. Eski şampiyon yarışmacıların kıyasıya rekabeti ve unutulmaz lezzetlerle dolu bir bölümü daha geride bıraktık.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Geçtiğimiz 50. bölümde, yeni haftanın takım kaptanları belirlendi. Mavi takımın kaptanı Sergen olurken...

Kırmızı takımın kaptanlığını Barbaros üstlendi. Takımların liderleri, takımlarını zafer yolunda yönlendirmek için kıyasıya mücadele ediyor.

BÜYÜK TARTIŞMA ŞOK ETTİ

Programın yaklaşan 51. bölümünde yaşanan beklenmedik bir tartışma, izleyicileri şok etti. Tansiyonun yükseldiği bu anlar, yeni bölümün merakla beklenmesine neden oldu.

MasterChef Türkiye All Star'ın 52. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tüm detayları öğrenmek için takipte kalın!

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fragman henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümün ardından yayınlanacak olan fragmanı sizlere ileteceğiz. Takipte kalın!