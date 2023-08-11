MasterChef Türkiye All Star 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı ? 100 bin TL'lik ödülü kim kazanacak?

MasterChef Türkiye All Star 10 Ağustos Perşembe günü yaşananlar heyecan dolu anlar, yarışmanın tüm izleyicilerini ekran başına kilitledi. Sıcak rekabetin ve lezzet dolu mücadelelerin hüküm sürdüğü bu serüvende neler olduğuna hep beraber bakalım.

GEÇTİĞİMİZ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU? MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR HEYECAN DORUKTA!

Mavi takımda sinirler gerildi, yarışmacılar duygularını dile getirdi. Günün menüsü belirlendi ve en iyi tabakları çıkarmak adına her iki takım için mücadele başladı.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

Dokunulmazlığı kazanıp beşinci eleme adayını belirleyen isim kim oldu?

Dokunulmazlığı kazanan isim Mert oldu. Mert beşinci eleme adayı olarak Barış'ı seçti.

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te günün malzemeleri Kavun Karpuz oluyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE ALL STAR 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fragman henüz yayınlanmadı. Bu akşamki yeni bölümün ardından yayınlanacak olan fragmanı sizlere ileteceğiz. MasterChef'ten detaylar ve daha fazlası için takipte kalın!