MasterChef Türkiye Allstar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Stüdyoda gerginlik çıktı!

Reyting rekorları kıran program MasterCheff Türkiye Allstar programında 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda stüdyoda gergin anların yaşandığına dair ipuçları ve daha fazla bilgi için işte detaylar...

MasterChef Türkiye Allstar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Stüdyoda gerginlik çıktı!
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Ekranların en sevilen programlarından olan MasterCheff Türkiye Allstar 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Stüdyoda Sergen ve Tahsin arasında dikkat çekici diyaloglara yer verildi. Gerginlik yaratan konuşmalar sonrasında neler olacağı merakla bekleniyor.

DOKUNULMAZLIK OYUNU 

MasterCheff Türkiye Allstar'da değişmeyen klasik yarışmalarından olan dokunulmazlık oyununda kim kazanacak merak konusu oldu. İki takımın kaptanları da iddialı sözler sarfetti!

Kırmızı takım kaptanı Gamze : ''Benim kaptanlığımla , benim liderliğimle arkadaşlarımın da çalışmasıyla  neden olmasın diyorum , ben 3-0 diyorum''  ifadelerini kullanırken ; 

MasterChef Türkiye Allstar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 1

Mavi takım kaptanı Esra : '' Takım arkadaşlarımın bilgisine ve becerisine ben 3-0 diyorum'' ifadelerine yer verdi.

MasterChef Türkiye Allstar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 2

GÜNÜN KONSEPTİ

MasterCheff Türkiye Allstar'da günün konsepti '' Dolmalar'' olarak belirlendi. Zengin yemek kültürümüzle beraber dolmayı en iyi yapacak olan takım günün kazananı olacak. İzleyiciler yeni bölümü merakla bekliyor.

MasterChef Türkiye Allstar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 3

TIKLA İZLE : MASTERCHEFF TÜRKİYE ALLSTAR 44.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye Allstar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 4

Fragmanda,  Tahsin ve Sergen arasındaki gerilim rekabeti iyice arttıracak gibi görünüyor.

MasterChef Türkiye Allstar 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Stüdyoda gerginlik çıktı! - Resim : 5

45. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI ?

İzleyicilerin diğer merak ettiği konu ise '' MasterCheff Türkiye Allstar'ın 45. bölümünün fragmanı yayınlandı mı ? '' sorusu oluyor. 45. bölümün fragmanı bugünkü yeni bölümün ardından yayınlanacak ve sitemizde de güncel olarak paylaşılacaktır. Takipte kalın!

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