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MasterChef Türkiye'den kim elendi? 6 Kasım finale kalan isim kim?

TV8'de merakla takip edilen MasterChef Türkiye yarışmasının elenen ismi belli oldu. 6 Kasım'da MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de finale kalan isim kim?

MasterChef Türkiye'den kim elendi? 6 Kasım finale kalan isim kim?

MasterChef Türkiye'de kim elendi? 

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan 6 Kasım'da yine doruktaydı.

MasterChef Türkiye 19. bölümde jüri üyeleri yarışmacılardan lokma yapmalarını istemişti. Beklenilen lezzetlerle karşılaşıp karşılaşmayacakları merak konusuydu.

Mutfakta karmaşaya sebep olan lokma yapımı sonucunda kaptanlığı kazanan Murat, bu bölümde büyük yankı uyandırdı.

19. Bölüm kaptanları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışını kazanan kişi Uğur oldu. Rakip takımın kaptanı olarak da Murat'ı seçmeyi tercih etti.

Hangi takım kazandı?

Bu hafta kazanan takım Mavi Takım oldu.

Finale kimler kaldı?

MasterChef Türkiye'de Mavi Takım yarışmacıları Hakan ve Burcu, bu haftanın finaline kalan ilk yarışmacı oldular.

MasterChef Türkiye'de son elenen isim kimdi?

Jürinin kararıyla yarışmadan elenen isim Tuğçe olmuştu. 

Etiketler; #MasterChef #türkiye
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