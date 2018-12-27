Acun Ilıcalı, Survivor seçmelerinden video paylaştı. Seçmelere katılan Hakan Kanık dikkat çekti. Acun'un paylaşımının ardından Hakan Kanık'ın Survivor'da yarışacağı iddia edildi

TV8'in kanalının sahibi Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 ile ilgili sürpriz bir paylaşımda bulundu.



Acun Ilıcalı, Survivor seçmelerinde olduğu gözüken MasterChef Türkiye yarışmacılarından Hakan Kanık'ın bir fotoğrafını paylaştı.



Kanık'ın 2019 Survivor'da yarışmacı olarak yer alacağı iddia edildi.



Hakan Kanık kimdir?

İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi.

Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladıktan sonra Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda çok iddialı bir isim. Kendisinin yapacağı eti beğenmeyecek kimse yok denilebilecek kadar iddiasını sürdürmektedir. Asıl mesleği ise komidir.