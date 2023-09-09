MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?

MasterCheff'te heyecan devam ediyor. Dün akşam yine ekipler kıyasıya mücadele etti. Kırmızı ve Mavi takımlar 100 bin TL'lik büyük ödülün ilk etabında karşı karşıya gelirken daha sonra bireysel olarak yarıştılar... Şimdi sıkça "MasterCheff ödül oyununu kim kazandı? MasterCheff'te 100 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı?" soruları geliyor.