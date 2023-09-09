MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MasterCheff'te her cuma olduğu gibi ödül oyunu oynandı. Mavi ve Kırmızı takımlar hem bir üst tura çıkmak hem de ödül oyununu kazanmak için kıyasıya yarıştılar. Peki bu hafta ödül oyununu kim kazandı?
MasterCheff'te heyecan devam ediyor. Dün akşam yine ekipler kıyasıya mücadele etti. Kırmızı ve Mavi takımlar 100 bin TL'lik büyük ödülün ilk etabında karşı karşıya gelirken daha sonra bireysel olarak yarıştılar... Şimdi sıkça "MasterCheff ödül oyununu kim kazandı? MasterCheff'te 100 bin TL'yi hangi yarışmacı kazandı?" soruları geliyor.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mastercheff ödül oyunun ilk etabında Mavi ve Kırmızı takımlar, yeşillikler ile 2 tane soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, 1 tane vejetaryen ana yemek, 1 tane proteinli ana yemek ve tatlı olmak üzere 7 tabak hazırladılar.
5-2 skorla kazanan Mavi takım, bu sefer de ödül oyunu için önlükleri giydi. Yapılan tabaklar arasında şefler, Kerem, Hasan, Ayaz ve Azize'nin tabaklarını beğendi.
MasterchefF'te ödül oyununu Kerem 4. ve Hasan 3. olarak tamamladı. Azize ve Ayaz arasında birinci olarak 100 bin TL ödülü kazanan isim ise Azize oldu.