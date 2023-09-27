Masterchef'te Gergin Anlar! Eda'dan Beklenmedik Açıklama "Gitmek İstiyorum Buradan!"

Masterchef All Star, her hafta yeniden kurulan takımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmaya bu hafta geçen senelerin birincileri de katıldı. Birincilerin katıldığı yarışmada ise tüm yarışmacılar bütün hünerlerini göstermeye çalıştı ve bir 'önlük' yarışı yaşandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takım kaybettiği takım oyunundan sonra bireysel dokunulmazlık için önlükleri giyerek tezgah başına geçti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Tahsin oldu. Tahsin, haftanın ilk eleme adayı olarak Tanya'yı seçti.

OYLAMADA ÇIKAN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Takım oylamasından çıkan isimler ise Eda ve Barış oldu. Tahsin, Barış'ı eleme potasına yolladı.

Tahsin yaptığı açıklamada "Kavgalar iki taraflı, potada seninle kavga etmemek için potaya Eda abla seni yazmıyorum. Bunu eleştiri olarak kabul et, bir kez kaybettiğinde 'Ben yapamadım, kaybettim' demedin. " ifadelerini kullandı.

"BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPILMASINA ALIŞTIM"

Eda ise ''Potadan korkmuyorum. İsmimin yazılmasına, benim üzerimden prim yapılmasına alıştım.'' cümlelerini belirtti.

"BU SAATTEN SONRA ESKİ BARIŞ YOK"

Barış ise yaşananlar üzerine şu sözleri söyledi:

"Herkes kendine dikkat etsin. Bu saatten sonra eski Barış yok."

CEMRE'DE GERGİNLİĞE DAHİL OLDU!

Cemre, Sergen'e dönüp "Ben saygısız insana tahammül edemiyorum" dedi. Sergen "Sana ne saygısızlığım oldu?" diye sorunca ipler gerildi ve Cemre "Ağabey çıldıracağım!" diyerek sinirden güldü.

EDA'DAN İSYAN: "BENİ NİYE POTAYA ATMADIN?"

MasterChef'in yeni bölümüne damga vuracak bir diğer olay da Eda'nın gözyaşları oldu. Eda "Beni niye potaya atmadın ya? Gitmek istiyorum buradan" diyerek gözyaşları içerisinde yarışmacı arkadaşına rest çekti.

Eda'nın gözyaşları ve isyanı ise büyük bir merak konusu.