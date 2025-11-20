MasterChef’te eleme gecesi: Gözyaşlarıyla veda etti

MasterChef’te final haftalarına yaklaşılırken eleme potasındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Tadım sonrası en düşük puanı alan yarışmacı belli oldu.

MasterChef’te eleme gecesi: Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef’te sona doğru yaklaşılırken, yarışmada elenen isim 19 Kasım 2025 tarihli bölümde belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede yarışmacılar, Danilo Şef’in hazırladığı “Riso Al Salto” tabağını yaptı. Tadımın ardından şefler puanlamayı gerçekleştirdi.

Haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan Murat Can ve Özkan olmuştu. Daha sonra Eylül ve Hakan da eleme potasına dahil edildi.

Jüri değerlendirmesi sonrası yarışmaya veda eden isim açıklandı. 33 puanla en düşük puanı alan Eylül, MasterChef hayallerine veda etti. Tadım sonrası gözyaşlarına hakim olamayan yarışmacı, arkadaşlarına sarılarak stüdyodan ayrıldı.

Yarışmada rekabet giderek kızışırken MasterChef’te kalan yarışmacılar final haftasına bir adım daha yaklaştı.

