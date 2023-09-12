MASTERCHEF'te Mehmet Şef program esnasında fenalaştı!

Masterchef All Star'da dün akşam yarışmacılar, kaptanlık için önlükleri giydi. Şefler, yarışmacılardan döner yapmalarını istedi. Verilen süre içerisinde tabaklar hazırlandı ve şefler tadım yapmaya başladı.

Tadım yapıldıktan sonra son 4'e kalan Alican, Tahsin, Barbaros ve Sergen'in dönerleri, şeflerin en çok beğendikleri oldu.

PROGRAM ESNASINDA FENALAŞTI

Bir anda fenalaşan Mehmet Şef, ekiplerden sandalye ve soda istedi. Mehmet Şef "Siz 4'ünüzün döneri beni bu hale getirdi. Yemeden duramadık" dedi.