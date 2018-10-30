Masterchef'te dün akşam ekrana gelen bölümde Murat çok büyük bir şok yaşadı yarışmadan kovuldu. Bu olay sonrası Murat üzgün olduğunu belirtti. Yemekteyiz programından da kovulmuştu. Peki, Masterchef Murat kimdir?

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümü heyecan doluydu. Eleme sisteminin değiştiğinin duyurulduğu MasterChef'te Murat'ın yarışmadan kovulması damga vurdu.



MasterChef dün akşam ekranlara bölümünde Kerem dokunulmazlığı kazandı. Öte yandan Kerem ve Tuğçe arasındaki sert tartışmalar akşama damgasını vurdu. Neticede yapılan oylamada Tuğçe ve Hakan 4 oyla eleme adayları oldu. Takım kaptanı olarak Kerem'in kararıyla Tuğçe eleme potasına gönderildi.



Bundan sonra stüdyodaki takım oyunlarında 1 kişi eleme potasına girecek, dışarıda yapılan oyunlarda ise 2 kişi eleme potasına girecek. Eleme bu 3 aday arasında yapılacak. Bu haftadan sonra ilk kazanan kaptan seçtiği zaman iki kişiyi seçme hakkı kazanacak. Şefler yarışmacıları kendilerinin sözlerini dinlemeleri konusunda uyardı.



MasterChef Türkiye'de dün akşam gerilim dolu dakikalar yaşandı. Murat'ın tansiyonu yükselttiği dakikalarda jüri Murat'ı "dışarı çık" diyerek kovmak zorunda kaldı.



Yemekteyiz programından da kovulmuştu

Onur Büyüktopçu, kendisi konuşurken sürekli söze girmesi nedeniyle Özdemir'i uyarmasına rağmen artık dayanamayıp “İzin verirseniz programa devam edeceğim lütfen” dedi. Murat Özdemir, “Ben katılmasaydım sen programı yapamayacaktın” diye karşılık verince, sunucu "Çıkar mısınız lütfen, çıkın” diyerek yarışmacıyı kovmuştu.



Murat Özdemir kimdir?

Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyelerini kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.

