Masterchef'te Olay Görüntüler! Yemek Tabağından Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı! İzleyenlerin Midesi Bulandı

Mastercheff All Star'da bu akşam şefler, yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesine ait 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. Yarışmacılar günün dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

O Yarışmacının Yemeğinden Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı

Şeflerin verdikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan takımlar tezgah başında stresli anlar yaşadı.

Kıvanç'ın yemeğinden çıkan streç ise şefleri çok kızdırdı. Görüntüler izlendiğinde strecin, Barbaros'un malzemesinden çıktığı görüldü. Kıvanç ise o anlarda isyan etti.

Şefler, Kıvanç'ın yemeğini değerlendirmeye almadı.