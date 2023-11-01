Masterchef'te Olay Görüntüler! Yemek Tabağından Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı! İzleyenlerin Midesi Bulandı

Masterchef All Star zaman ilerledikçe gergin anlar yaşanmaya başlıyor. Bu akşam oynan dokunulmazlık oyununda, bir yarışmacının tabağından çıkan şey şefleri çok kızdırdı. İşte o yarışmacı ve tabağından çıkan şey...

Masterchef'te Olay Görüntüler! Yemek Tabağından Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı! İzleyenlerin Midesi Bulandı
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Mastercheff All Star'da bu akşam şefler, yarışmacılardan Doğu Anadolu Bölgesine ait 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. Yarışmacılar günün dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Masterchef'te Olay Görüntüler! Yemek Tabağından Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı! İzleyenlerin Midesi Bulandı - Resim : 1

O Yarışmacının Yemeğinden Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı

Şeflerin verdikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan takımlar tezgah başında stresli anlar yaşadı. 

Kıvanç'ın yemeğinden çıkan streç ise şefleri çok kızdırdı. Görüntüler izlendiğinde strecin, Barbaros'un malzemesinden çıktığı görüldü. Kıvanç ise o anlarda isyan etti. 

Şefler, Kıvanç'ın yemeğini değerlendirmeye almadı.

Masterchef'te Olay Görüntüler! Yemek Tabağından Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı! İzleyenlerin Midesi Bulandı - Resim : 2

Masterchef'te Olay Görüntüler! Yemek Tabağından Çıkan Şey Şefleri Çok Kızdırdı! İzleyenlerin Midesi Bulandı - Resim : 3

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